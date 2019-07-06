台中市議員林祈烽（中）強調，會督促市府教育局趕快完成校舍補強，要市府務必要做好校園安全設施，確保師生都能在安全的校園中上課和活動。（盧金足攝）

台中市漢口國中的行政大樓已有27年歷史，早期興建時，在地下室裝設一組台電的高壓變電設施，但因建物老舊，每逢雨天就會造成地下室漏水。（盧金足攝）

台中市漢口國中的行政大樓已有27年歷史，早期興建時，在地下室裝設台電高壓變電設施，建物老舊，每逢雨天就會造成地下室漏水，長年下來，天花板鋼筋都已裸露，滲漏的雨水甚至還結晶成白色的「鐘乳石」狀態，損壞情況嚴重。立委張廖萬堅邀集市議員林祈烽、台電公司和市府教育局官員到場會勘，張廖萬堅表示，將盡速爭取中央補助修建經費，並商請台電遷移變電箱，還給師生安全的學習環境。

漢口國中行政大樓地下室裝設有台電的高壓變電設施，多年來因建物老舊，天花板鋼筋裸露，每逢雨天就漏水、積水，校方擔憂不已。

漢口國中校長張秋桂說，學校擔心行政大樓地下室天花板有塌陷之虞，已先變更原先行經上方的垃圾車進出動線，並找來廠商估價，研議是否能遷移台電的變電設施，並補強裸露的天花板。

廠商現勘後，發現變電箱是台電的高壓變電設施難以處理，必須台電公司派員來遷移，因而趕緊向市府呈報，希望能解決這個大問題。

張廖萬堅與林祈烽得知校方棘手問題，邀集台電公司、市府教育局國教科長李真玲等人前往學校會勘，眾人見天花板裸露的鋼筋都相當吃驚，台電同意變電設施可遷移到一樓上方。

張廖萬堅表示，將協助市府向中央爭取補助經費，讓學校完成建物修繕補強，請台電盡速遷走高壓變電設施，相關施工能同時完成。

林祈烽強調，會督促市府教育局趕快完成校舍補強，配合張廖萬堅爭取中央的補助經費，要求市府務必要做好校園安全設施，確保師生都能在安全的校園中上課和活動，教育局當允諾將全力配合並協助處理。

(中時 )