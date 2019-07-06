位於新北市石碇區西勢坑的「台北靈糧堂石碇禱告園」今（6日）凌晨1時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

石碇區南勢坑的台北靈糧堂石碇禱告園，今（6日）凌晨1時許，造成2死3傷。（圖為示意圖，達志影像／shutterstock提供）

新北市石碇靈糧堂禱告園凌晨發生火警，造成2人死亡，台北地檢署外勤檢察官將在新店分局初步調查結果即會立刻前往相驗，同時，由於禱告園收容更生人教友，台灣更生保護會台北分會也立即派員協助更生人就醫及家屬相關後事處理事宜。

北檢檢察長邢泰釗上午8時得知石碇關懷之家凌晨發生火災造成更生人傷亡，立即請北檢同仁啟動相驗及即時協助關懷機制，法警室立即通知相驗檢察官等新店分局初步調查結果即會立刻前往相驗。

北檢同時請財團法人犯罪被害人保護協會台北分會主任、秘書及保護志工儘速分別前往中民派出所及新店耕莘醫院關懷及協助家屬處理相關事宜。

北檢表示，台北靈糧堂石碇禱告園雖非北檢督導的財團法人台灣更生保護會台北分會合作辦理的安置收容更生人處所，而且所內的更生人也不是台北分會轉介的更生人，但基於關懷更生人，台北分會獲知訊息後，也主動立即派員前往新店耕莘醫院，來協助更生人就醫及家屬相關後事處理事宜，提供必要的協助。

(中時 )