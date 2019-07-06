香港反送中風波，日前英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）等英方官員對香港事務多次表示關注，警告中方若不兌現《中英聯合聲明》，後果嚴重。並稱對香港及其自由的支持堅定不移。對此，中共中央機關報《人民日報》海外版今（6日）發表評論文章稱英國在香港問題上要「擺正位置」，批評侯俊偉等英方官員頻頻對香港事務說三道四，促請英方某些人不要罔顧事實、惡意中傷，停止干涉內政及挑戰底線。

文章以〈某些人在香港問題上須擺正位置〉為題，稱香港一些「極端激進分子」以極端暴力方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，踐踏了香港法治。然而一些英國政客卻將港府有關機構依法處置肇事者「誣蔑為『鎮壓』，為違法分子撐腰」。一些英國媒體「散佈謠言和負面情緒，替反華勢力搖旗呐喊」。英方言論和報導影響了國際輿論的公正性，對中國不公平。

文章指出，香港事務純屬中國內政，英方官員動輒拿《中英聯合聲明》說事，但聲明中沒有任何條款允許英國對香港行使任何權利，也沒有賦予英國所謂「監督」「一國兩制」實施情况的權利。心懷叵測的英國政客動不動就以「守護者」自居，實質是不肯從昔日殖民者的幻象中醒來。在這樣一個大是大非的問題上，英國政府選擇站在錯誤一邊，後果很嚴重。

文章最後不忘呼籲，近年來中英務實合作蓬勃開展，雙方走向互利共贏的良性發展軌道。英方不應忘記，相互尊重主權領土完整、互不干涉內政。是中英關係的基石。

(中時 )