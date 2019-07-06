青春波麗士神探體驗營，小小偵探大顯身手。(警方提供)

青春波麗士神探體驗營，小小偵探大顯身手。(警方提供)

桃園市平鎮警分局辦理青少年犯罪活動暨暑假期間青春專案宣導工作，6日舉辦「青春波麗士神探體驗營」，由分局長黃炳訓帶領現場的青少年朋友，一起採證闖關、模擬手槍射擊，讓參加活動的青年朋友們難以忘懷。

參與活動的小朋友，穿上新式小小警察制服，以鑑識證據採集、戰鬥體技操練、警用各項裝備操作、射擊體驗及酒駕路檢的體驗方式，清楚了解警察平日工作，再加上小隊闖關遊戲，讓青少年朋友在暑假期間避免受到不良的誘惑，培養青少年積極進取精神。

平鎮警分局的專業鑑識人員，特別打造模擬刑案現場，除了講解警方所使用採證的科學儀器外，也讓青少年朋友親自下場採集證據。

平鎮警分局戰技教官所扮演的歹徒，與參加的青少年朋友一對一互相攻防，戰技教官將警方在值勤中有可能遇到的歹徒攻擊之模式或動作，利用體技與速度加以化解，並傳授青少年朋友防身格鬥技能，以期在遭遇歹徒攻擊時，能有初步防身能力。

現場也展出各式警用裝備及模擬酒駕攔檢的體驗，讓青少年朋友大開眼界，除了讓青少年朋友正式穿戴警用裝備執行攔檢勤務外，也讓大家模擬新款「酒後眼鏡」，許多青少年朋友試戴酒後眼鏡後，紛紛體會在頭暈目眩的情況下開車，是多麼一件可怕又危險的事。

讓青少年朋友最興奮的一站就是射擊體驗，是仿用目前警察最新配置PQP手槍，雖然是BB彈射擊，但所發出的聲響及震撼力，也讓體驗的青少年朋友驚呼連連，完全可以體驗持槍打擊犯罪的真實臨場感。

(中時 )