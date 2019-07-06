屏東一名65歲江姓婦人，不滿已婚75歲黃姓男友平常對她嫌東嫌西、冷嘲熱諷，在魚湯下藥迷昏江男後，拿出預藏麻繩當場勒斃對方，生殖器還綁著橡皮筋，4日清晨再載到屏東縣高樹鄉南華大橋旁堤防棄屍，隨即開車落跑，豈料，江婦案發後開著男友的車子回到居住地附近，卻與機車發生擦撞，警方循線查到死者車子，發現竟是在死後肇事，遂前往逮捕江婦。檢方已向法院聲押獲准。

里港警分局7月4日清晨4時許接獲民眾報案，指稱於鹽埔鄉南華大橋堤防上道路，發現一名男子躺臥路上，已無呼吸心跳，警方到場後，發現該男子身著紅色上衣，只穿著內褲，現場無遺留任何證件及車輛，

經警方追查，發現死者為居住在屏東縣鹽埔鄉70餘歲的黃姓男子，經通知家屬前來確認無誤，經檢察官相驗，初步認定該名男子疑似非自然死亡，即指揮里港警分局深入追查。

警方追查過程中發現，死者平常使用的自小客車，竟於當死亡後，在屏東縣內埔鄉發生肇事逃逸事故，即派員前往肇事現場查訪，發現江婦姓到現場欲開死者車輛，經盤查後發現該名江姓女子涉有重嫌，將其逮捕到案。

據《聯合新聞網》報導，據警方初步調查，涉嫌殺死人夫的江婦，平日在萬巒鄉佳佐村租屋居住，並於知名的豬腳店上班，疑因不滿江姓男友不支付兩人平日開銷，不帶她出去玩，且常以言詞嫌棄她，讓她心生怨懟，才會在殺害後在生殖器上綁橡皮筋洩憤。

(中時電子報)