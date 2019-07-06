美國加州連日發生強烈地震，道奇主場迎戰教士的比賽也受到波及，當時4局下輪到赫南德茲(Enrique Hernandez)打擊，忽然襲來的地震讓觀眾都開始鼓譟。特別是道奇擁有最大的球場與最多的觀眾，這場有49790人，其中上層看台的球迷感受最劇烈，起身移往後方躲避。

兩位主播疑惑地說：「難道球員沒感覺嗎，為何他們還能若無其事繼續打球？」攝影機都被震得上下搖晃，赫南德茲在地震過程中打了一記界外球，主審很淡定把口袋裡的球交給捕手。球員還不知道這是芮氏規模7.1的強震，或者是感覺到了也並不害怕。

道奇先發柯蕭(Clayton Kershaw)主投7局失2分，但是無關勝敗，教士瑞福洛(Hunter Renfroe)再度上演「瑞福洛傳奇」，他第8局一發陽春炮讓教士以3-2小勝。道奇輸了這場也不痛不癢，他們今日仍是全聯盟唯一60勝球隊，同區4隊(包括教士)都被他們壓得爬不起來。

(中時電子報)