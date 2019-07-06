大園警邀學生體驗鐳射槍戰。(警方提供)

大園警邀學生體驗鐳射槍戰。(警方提供)

為鼓勵青少年利用暑假期間，從事正當的休閒活動，桃園市大園警分局6日上午，在菓林國小活動中心舉辦鐳射槍戰體驗營暨反毒品、反詐欺、反幫派、反性剝削宣導活動，邀請轄內100名青少年前來揮灑青春的汗水。立法委員吳志揚、陳賴素美、議員徐其萬、游吾和等貴賓也到場勉勵學生，並宣導正確的預防犯罪觀念。

活動首先由大園分局長郭森永進行預防犯罪宣導，為整場活動拉開序幕。接著由教練進行規則講解及分組，學生們因分組對抗產生強烈的求勝心，無不卯足全力想贏得比賽，使得賽況非常激烈。刺激的聲光效果及帥氣的裝備，也讓每位學生都玩得相當過癮，直喊「明年還想參加!」。

郭森永表示，暑假期間青少年休閒活動時間增加，不法份子經常利用此時機吸收及慫恿學生，從事吸毒及加入幫派等不法活動，或利用打工陷阱，引誘學生從事援交或詐欺車手等犯罪行為，嚴重影響青少年的身心健康及發展。

為此，大園分局今年特別結合大園區家長會長協會、陳康國小及菓林國小，共同舉辦這次的鐳射槍戰體驗營，鼓勵學生多從事正當休閒活動，也希望藉以培養青少年的團隊精神及強健體魄，同時達到預防犯罪宣導的效果，讓青少年可以平安快樂的度過暑假。

(中時 )