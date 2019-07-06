今年自由市場接連做出「無腦」交易的尼克，如今總算開竅了嗎？《紐約郵報》記者馬克波爾曼6日表示，尼克正在打算利用球隊最後一個球員名額，簽下放話還想再拚一季的「老飛人」卡特，目的就是希望能幫球隊找到休息室領袖。

「尼克目前還剩400萬美元左右薪資空間，且剩下最後1個球員名額，種種跡象表明，尼克打算找卡特當作休息室領袖，」波爾曼表示，「尼克也在考慮續簽蘭斯湯瑪斯，不過他們可以選擇同時簽下兩人，等到季前訓練營結束再砍1人。」

尼克今年自由市場接連受挫，先是沒抽到狀元籤，接著沒搶到杜蘭特和厄文，最後放棄跟里歐納德見面談判，只能陸續簽下蘭道爾、泰吉布生、波提斯、布洛克、艾林頓、培頓等二線或三線球員，一轉眼就快花光7000萬美元的薪資空間。

如今尼克考慮招募卡特，或許能算今年自由市場最聰明的1次運作，畢竟卡特上季在老鷹仍拿場均7.4分、2.6籃板，更重要的是他能激勵與指導年輕隊友，所以就算尼克最後放棄招攬卡特，目前熱火也有興趣簽下這名42歲老將。

(中時電子報)