大貓熊「圓仔」今天滿6歲！台北市立動物園今(6)日上午9點半到中午12點在大貓熊館1樓舉辦「圓仔6歲生日-圓粉慶生派對」活動，現場湧入許多圓粉，甚至有不少外國旅客也共襄盛舉，圓仔吃著特製生日蛋糕的可愛模樣萌翻現場，民眾紛爭相與圓仔合影。
動物園表示，今年的「生日蛋糕」以冰塊為主體，製作成兩個愛心的雙心形狀，上頭放滿了紅蘿蔔、鳳梨、奇異果、葡萄、甘蔗、竹葉等圓仔喜歡的食物。
園方表示，一早就有不少「圓粉」到動物園報到，在貓熊館排隊等著進入，為了參與可愛圓仔的生日趴，還有來自菲律賓、馬來西亞等國外遊客，也一同共襄盛舉。
另外，動物園表示，今年3月2日，他們把握「圓仔」的媽媽「圓圓」發情期高峰，為牠進行了人工受精，至7月1日為止，在專家群歷經121天的觀察及各項懷孕診察，確認「圓圓」今年並沒有成功懷孕。園方也趁這次生日趴許願，期待明年「圓圓」能順利為「圓仔」添一個弟弟或妹妹。
(中時電子報)
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