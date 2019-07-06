「國旗女孩」推出優惠三溫暖，買滿2020元，就送國旗帽、衣。(郭建伸攝)

老闆娘楊玉梅表示，前幾年生意比較慘淡，去年韓國瑜選舉時轉好，這幾天搭上觀光日，營業額比平時多兩、三成。(郭建伸攝)

響應高雄市長韓國瑜推出的「高雄觀光日」，位在左營著名的國旗文創商品店「國旗女孩」推出「國旗優惠三溫暖」活動，民眾只要在6、7日於店內消費滿2020元，店家就會致贈原創設計的國旗帽與國旗衣。店家今上午營業後人潮絡繹不絕，不少外縣市韓粉一下高鐵站就衝來買國旗文創商品，許多包車導遊也帶遊客來購買。一名來自台北的韓粉說，雖然國旗商品台北都買得到，「但為了韓市長，把錢留到高雄花！」

由於韓國瑜從去年參選就經常使用國旗，這次觀光日更有不少店家推出「國旗折扣」，左營的國旗文創商品店「國旗女孩」近來也門庭若市，天天都有韓粉來消費。老闆娘楊玉梅說，高市府推出「挺韓觀光日」後，這一兩天來自全國各地、海內外的韓粉都來消費，昨天為了整理商品甚至加班的凌晨。

楊玉梅說，雖然國旗文創商店已營業12年，但前幾年生意慘淡，幾乎是咬牙在撐，直到去年韓國瑜選舉後，開始用許多國旗元素在競選文宣，生意才逐漸好轉；店內最熱銷的莫屬國旗衣，因高雄天氣炎熱，國旗帽與頭巾等防曬用品也都很暢銷，這次搭上觀光日，營業額比平常日還多到2、3成。

「國旗女孩」響應高雄觀光日活動，凡是來店消費就送國旗貼紙，若是身上有國旗元素則享來店禮韓國瑜系列胸章；民眾只要在6、7日於店內消費滿「2020元」，店家就會致贈原創設計的國旗帽與國旗衣。許多韓粉一拿到國旗紋身貼紙，就迫不及待貼在臉頰或手上，表達支持韓國瑜的心聲。

(中時 )