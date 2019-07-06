民進黨主席卓榮泰於7月5日（當地時間）受美東台灣人夏令會邀請發表演說。卓榮泰在演說中用前行政院長賴清德總統初選時的口號「壯大台灣」向賴喊話，在壯大台灣的這條路上，海內外的鄉親都不能缺席，蔡總統需要賴院長及大家的幫忙。

民進黨主席卓榮泰。(民進黨提供)

卓榮泰表示，很高興能夠在夏令營50周年的時候來參加這樣的盛會，他也藉此機會向海外鄉親詳細說明總統初選的過程。他強調，在壯大台灣的這條路上，海內外的鄉親都不能缺席，蔡總統需要賴院長及大家的幫忙，希望鄉親共同投入明年1月11日的大選，一起努力、打拚，團結贏得勝選，並讓民進黨在立法院的席次過半。

卓榮泰提到，他在中央黨部18人的相片面前說過，未來的工作就是「保衛大台灣、抗衡新霸權」，這個霸權來自中國，中國現在對假消息滲透、紅色媒體滲透，這都是事實。

他說，台灣假消息滲透是世界上選舉受影響的第一個試驗場，去年11月24日大選輸，因為我們防備不及，大輸過後，我們知道要如何調整。現在在國會裡面，已經就12個法案準備修法，目前已經完成五個，待國安法、兩岸關係條例等法案修法完整之後，就有能力來反制假訊息的滲透。

卓榮泰表示，6月23日在總統府前的反紅媒遊行，黨中央和黨團都派人表示支持，面對紅色媒體的入侵氾濫，我們非常厭惡，也會提出合理解決的有效辦法，來解決紅色媒體。他強調，保衛大台灣，抗衡新霸權，是未來台灣這一代的使命，我們不能將這個壓力再留給下一代。

(中時 )