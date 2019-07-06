2016年巴西風光承辦夏季奧運，為中南美洲國家首次；然而，巴西裡約熱內盧奧運不僅自籌備階段就頻傳衛生及安全問題，現更傳出原來這場四年一度的全球體育界盛事，主辦權竟然是里約熱內盧前州長卡布拉爾透過賄賂200萬美元（約台幣6200萬元）而來，而卡布拉爾也因任州長期間涉嫌其他貪腐案，已遭判刑200年。

據路透社5日報導，卡布拉爾（Sérgio Cabral）向法官表示，他在2009年正式投票前，透過巴西奧會主席紐茲曼（Carlos Nuzman）向國際田徑聯合會（IAAF）的前主席迪亞克（Lamine Diack）行賄。卡布拉爾表示，當時紐茲曼向他表示，「迪亞克對收受賄賂持開放態度」，並向他保證迪亞克有收賄款的習慣，「買票一定會成功」，而迪亞克也向他保證可用150萬美元買下6張票，隨後又支付50萬美元以確保在第二輪投票中勝出。

報導指出，紐茲曼與其左右手里約奧運主管葛萊尼（Leonardo Gryner）因涉嫌賄賂，已於2017年時遭巴西警方逮捕，他的律師4日再次聲稱他無罪，並稱卡布拉爾是在通過承認罪行、指認共犯的方式，來爭取減刑。目前此案仍在司法程式中。

今年6月，法國檢方以涉嫌腐敗和洗錢指控迪亞克父子。據法新社報導，在俄羅斯田徑興奮劑醜聞和東京申奧過程中，迪亞克父子都有過不正當金錢交易。

(中時電子報)