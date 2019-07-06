美聯東區排名前二的對決，連續2天都由洋基在延長賽逼走光芒，今(6)日靠「法官」賈吉(Aaron Judge)的雙響炮奠定勝基，延長賽賈吉和賈登納(Brett Gardner)雙雙開轟一舉攻下4分大局，最終由洋基以8比4氣走光芒，連2天延長賽奪勝。

前一天兩隊同樣也是打進延長賽，最終由桑契斯(Gary Sanchez)的3分炮將領先擴大，昨日由洋基以8比4帶走勝利，而今日兩隊不但再次殺進延長賽，比分結果還一模一樣。

賈吉在首局就開轟，一發右外野陽春炮助洋基先馳得點，雙方以4比4進入延長賽後，11局上半光芒換上史丹耐克(Ryne Stanek)投球，賈吉瞄準第一球就出棒，一顆98.4英里(約158.3公里)的火球敲成中外野方向全壘打，將比分超前。接著賈登納再下一城，同樣打向中外野的3分炮將比數拉開，終場洋基就以8比4在延長賽帶走勝利。

而洋基的先發投手田中將大在前6局還是勝投候選人，不過第7局狀況開始不穩，不但被敲安，還出現保送和暴投，教練換投後失掉2分也都算在田中頭上，總計6.1局被敲6支安打、失4分自責分，有5次三振，自責分率5.68。

「我沒有表現出最好的一面，這真是一場災難，」田中將大在賽後表示，「但幸運的是，我能吃下前6局的局數，但是最後我有4分自責分，這是我該檢討的事。」

光芒凱麥爾(Kevin Kiermaier)本場比賽敲出2支安打，且有2分打點是全隊最多，他對於洋基有很高的評價，「洋基有很好的攻擊端，我想我們所有人都曾對戰過，他們沒有弱點。我們的投手試著讓他們優秀的打者出局，而且不曾停止。」近18場比賽洋基贏了16場，且對光芒拿下對戰6連勝。

(中時電子報)