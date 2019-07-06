綠營為了攻擊高雄市長韓國瑜，已經到了連上政論節目都可以移花接木程度？高雄市時代力量議員林于凱在政論節目表示，7月3號，韓國瑜請假，到台北接受資深媒體人黃暐瀚的訪問，遭黃暐瀚狠打臉！黃暐瀚表示，他是專程南下去採訪韓國瑜，請議員先查資料，這些資料議員自然是查得到的。查都不查，就公開傳播錯的訊息，真的好嗎？

林于凱於親綠政論節目表示，7月3號，韓國瑜請假，到台北去上黃暐瀚的廣播節目，談他們國民黨的初選，7月4號又跟王金平開了直播，談美食，其實也是要包裝韓的初選，看看這樣的狀況，高雄市民怎會相信韓？

林于凱的這一番話，讓黃暐瀚忍不住於臉書發文表示，放著登革熱不管？韓國瑜北上接受黃暐瀚專訪？沒看到影片，他還不敢相信。「韓國瑜不管市政，請假北上接受廣播專訪」這樣的謠言，還真有人說（不知道有沒有人信？），而這個人，居然還是高雄市議員。有聽暐瀚「POP撞新聞」的聽眾朋友，他就不多解釋了，大家一定都知道，他是週二下午，取消了「中天大政治大爆卦」跟「TVBS少康戰情室」兩個節目，專程搭高鐵南下去專訪韓國瑜市長。

黃暐瀚更指出，地點是「POP Radio」的姐妹台「Hit FM高屏廣播電台」（民權二路、獅甲捷運站對面），時間則是週二下午1730-1830，暐瀚專程南下訪問市長這件事，專訪一開場就已經直接公開說，只要有聽，都會知道。（事後各大媒體報導這個專訪時，也都有提到了這些細節）。那為什麼，專訪7/3（三）都播過了，到了7/5（五）下午，還要繼續用錯誤的訊息，去抹黑市長放著登革熱不管，跑到台北，接受黃暐瀚的電台專訪呢？

黃暐瀚批評，這是傻？還是壞？評論政治，還是要根據事實，這位議員說：「7月3號，他請假，到台北去上黃暐瀚的廣播節目，談他們國民黨的初選」，直接把我問高雄市政的部分，刻意隱藏忽略？又是什麼原因？退一萬步說，就算這些過程，議員原本真的都不知道好了，既然要上政論節目（這個電視台攝影棚位在台北市內湖區舊宗路一段159號，不是高雄，時間是下午1400-1600），市長的行程如何？有沒有請假北上？議員想查，自然是查得到的。查都不查，就公開傳播錯的訊息，真的好嗎？

(中時電子報)