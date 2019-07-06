不少家長陪同孩子參加「璀璨之星」海選。（記者廖慧娟攝）

「璀璨之星」報名者臥虎藏龍，丁泳晴曾拿過剛流空手道世錦賽冠軍。（記者廖慧娟攝）

剛滿12歲達報名底線的楊珺媃（左）、陳妍榛都是母親主動為她們報名參加「花漾少女組」。（伊林娛樂提供）

「第8屆Eelin Star璀璨之星」今天（7月6日）舉行海選，伊林娛樂副董事長陳婉若表示：「這項活動最重要的目的是希望在台灣及整個華人區提供有志星途的年輕人一個適合自己、給自己追逐夢想的機會」。

伊林娛樂表示，今年計有上萬人透過網路報名。6日海選現場，一早也出現許多臨時報名的參賽者，位於台北西門町的海選現場大排長龍，綿延上百公尺，其中不乏回台灣過暑假的台商及華僑子弟，爭取可以當模特兒，甚至跨入兩岸影視產業的機會。

今年參賽者的「國際化」明顯，有多位中美、中法混血兒參加，來自東南亞的優秀華裔子弟也不少。參賽者素質也越來越好，今天早上進行的模特兒組海選，多位14、15歲的參賽者，身高就有175公分以上，且擅長多種才藝，來自雲林的19歲參賽者丁泳晴還曾獲得世界盃IKO剛柔流空手道錦標賽14至16歲組75公斤級世界冠軍。

推出寫真書《透明的妮 Always kiss me goodnight》、7月5日開始預售的俄羅斯美女藝人安妮、男星張雁名、陳信維今天擔任加油團。安妮鼓勵參賽者要有自信：「做這一行很辛苦，要好好享受，每天對自己說今天又是個美好的一天」；張雁名建議參賽者永保平常心、初心，把每一次的表演都當作是最後一次，「每一次表演盡情享受過程，伊林娛樂絕對是你大展長才的夢想舞台。」享受比賽過程，不要太在意成敗，堅持下去。

陳信維在《90後的我們》扮演落魄的富二代擄獲粉絲的心，他表示，現在是一個隨時要把自己準備好的年代，「要想想自己準備好了沒？比賽的時候千萬不能有包袱，不要在意別人的眼光，如果你準備充分，自信就不會是空有其表。」他送給參賽者兩句話，「認真比，輕鬆玩。」評選的時候放輕鬆，才是最自然的一面。

(旺報 )