曾創立「喬傑立」，並捧紅5566、七朵花、183club的知名經紀人孫德榮，今在教會舉行演講「我的人生不需要你按讚」，過程中談及羅志祥曾指控他性騷擾，即便事隔多年仍難掩怒氣，怒斥：「說清楚，不然我死不瞑目」。

孫德榮當年挖掘羅志祥出道，和歐漢聲等人組成「四大天王」、「羅密歐」，根據《ETtoday》報導，當時跟羅志祥3年合約一到，兩人隨即撕破臉，甚至還被指控性騷擾，當年可說鬧得沸沸揚揚，不過事隔20年談及此事，孫德榮仍舊難掩心中怒火，表示當時長達3個多月不敢出門，更揚言這3個字如果不說清楚，會死得不瞑目，但被問到當時是否想要反擊，他無奈道出：「「媒體同情藝人，我能怎麼辦」。

至於被問到昔日師徒不是早已和解?孫德榮坦言是：「假和解」，至於再度將20年前的事重提，他則表示選擇在教會演講，就是在神面前不說謊，明明從來沒做這件事，但總讓朋友家人覺得難堪，因此痛批沒料到羅志祥會這麼狠。

(中時電子報)