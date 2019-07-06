When you knew you were going to the Clippers all along pic.twitter.com/t7e0rCLKJS — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年7月6日

結果「可愛」里歐納德竟然不是續留暴龍，也不是跳槽湖人組成超強三巨頭，這實在太震撼了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基6日突然爆料，里歐納德確定4年1.42億美元頂薪合約加盟快艇，快艇還從雷霆交易換來保羅喬治跟他並肩作戰。

原本外界評估身為今年自由市場最後一條「大魚」，里歐納德不是續留暴龍追逐2連霸，就是跳槽湖人跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯組成超強三巨頭，沒想到大出外界預期之外，里歐納德竟選擇去年夏天他最想投奔的快艇。

根據沃神報導，由於里歐納德非常希望能跟保羅喬治在快艇攜手打球，隨著快艇送出目前正在台灣訪問的義大利籍射手賈林納里、後衛亞歷山大，以及4個無保護的首輪籤、1個受保護的首輪籤、2個首輪籤互換權利，終從雷霆挖來喬治。

甚至沃神還透露，其實里歐納德早就私下招募保羅喬治，更讓喬治跟雷霆提出交易申請，眼見已經留不住喬治，雷霆只好從最糟糕的情況當中，期望換回最大的利益，如今一口氣換回兩名快艇主力與眾多選秀權，雷霆已經算是沒虧本。

當初放話要等里歐納德做出決定，才會決定自己未來的丹尼格林，也在發推恭喜里歐納德之後，確定以2年3000萬美元合約加盟湖人，也讓詹姆斯與湖人在今年自由市場不至於空手而回，如今就看湖人還打算要留下誰了。

目前人在台灣參加國泰NBA 3x總決賽的賈林納利(中)，竟然突然被快艇交易到雷霆。(黃及人攝)

(中時電子報)