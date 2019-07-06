孫德榮。（林淑娟攝）

孫德榮。（林淑娟攝）

孫德榮演講，前老闆金瑞瑤來站台支持。（林淑娟攝）

有偶像教父之稱的5566前老闆孫德榮，6日在Moment行動教會以「我的人生不需要你按讚」為題進行演講，他受訪時，再度重提2000年與旗下男團「羅密歐」羅志祥、歐漢聲爆發合約糾紛時，被羅志祥誣指「性騷擾」的屈辱！孫德榮說他至今最不能諒解的是：「不管怎麼打擊、傷害我，那時他不該用性騷擾三個字來攻擊我的人格！」他說上次生前告別式和這次兩次演講都選在耶穌面前，就是要證明自己沒有說謊，「我沒有做就是沒有做。」他也向羅志祥喊話：「你欠我一個道歉，不要看到我就躲！」

孫德榮說，他們孫家男人有活不過59歲的魔咒，爸爸和哥哥都是在59歲過世，曾罹癌的他今年也已經住院兩次，如果今年12月20日他生日時能「過關」，他集結兩次教會演講而成的書，就會成為賀禮，無法過關就當是回憶錄。他已經告訴所有家人，死後不設靈堂不辦告別式，但希望在自己腦筋還清楚、思緒還清楚狀況下，把自己的演藝圈30年做個了結，雖然他沒有信教，但教會是沒有謊言、妄語的地方，他希望把這輩子清清白白的交代。

他表示，人生最大汙點就是家人朋友每次點開他的維基百科、百度，就會再一次看到被控性騷擾這件事，這對他就像是一次又一次「拿刀往心上刺」，「以他媽媽如此彪悍，如果我真的有做，可能死了100次了吧！」他說當年那樣的指控讓他三個多月不敢出門，覺得走到哪都被指指點點，當時媒體都同情藝人，「他在鏡頭上哭，我能怎麼辦？」所以這件事如果不講清楚，他會死得不瞑目，「如果你們是我，會不會想在死之前證明自己沒做過這件事？因為當時真的很難堪！」至於2008年兩人曾上演擁抱的世紀大和解，孫德榮也直言是「假和解」。

孫德榮隔空質問羅志祥：「你為什麼要講性騷擾三個字？誰教你的？」他不認為羅這麼惡質，因為這三個字讓他百口莫辯。何以這麼多年了還無法放下？他表示：「什麼事都可以放下，但那是我沒做的事，對人格一大傷害，我養你這麼久，沒有求你什麼，為什麼會這麼狠？」

孫德榮說，當年他成立喬傑立就是為了幹掉羅志祥，但後來他有踩死羅志祥的機會，卻沒有這麼做，因為喬傑立旗下藝人當道正紅時，唱片公司來徵詢他同意是否可以發羅志祥的專輯，「我只考慮了一分鐘就點頭答應讓他發，因為虎毒不食子。如果沒有我同意，不只是艾迴唱片，沒有一家唱片公司敢發羅志祥的專輯，那就沒有後來的亞洲舞王！但好人沒有好報」。

他坦言很多朋友勸他何必重提舊事第二次傷害自己，也鬥不過對方，但孫德榮強調，自己不是要跟他鬥，只是希望死之前還自己清白。希望羅志祥怎麼做？他不置可否說：「再說吧！至少我做我該做的！如果不是我還有一點點影響力，是否只能含冤入土，成為一縷青煙？」他感嘆，有人說輪迴、報應，「但他活得比我好100倍，我要怎麼相信報應？

他說2013年罹患膀胱癌三期，隔年動刀摘除下體，他說自己生病時歐弟曾去看他，他問歐弟「羅志祥怎麼沒來」，歐弟還回答：「他怎麼會來！」他表示新書是12月20才發，在這之前如果羅志祥願意來找他，「我可能會寫淡一點」。

(中時 )