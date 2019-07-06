洛杉磯快艇網羅「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)之後，很快又傾盡全力挖走了雷霆「PG13」保羅喬治(Paul George)。這兩位本來就是加州人，最後還是回到自己家鄉，他們都不滿30歲(里歐納德28, 保羅喬治29)且是著名攻守俱佳的「二刀流」球員，這個交易震動了西區板塊，同在洛城的湖人未來數年將面臨龐大壓力。

ESPN報導，快艇為了挖角PG13付出不少代價，包括破天荒的5支首輪選秀籤(4支無保護)。他們雖然犧牲未來幾年的潛力來換取爭冠機會，陣中還有防守悍將貝弗利(Patrick Beverley)，他入選過防守第一隊，3人的防守組合足以令其他球隊畏懼。

里歐納德：26.6分、7.3籃板、3.3助攻，年度第二隊、防守第二隊

保羅喬治：28.0分、8.2籃板、4.1助攻，年度第一隊、防守第一隊

厲害的是快艇沒有任何球星，卻還是打進季後賽(西區第8)，他們送出選秀籤，留下了這批功臣，加上兩巨頭加盟，戰力可期。快艇總教練瑞弗斯(Doc Rivers)肯定很得意，他上個月因為公開稱讚里歐納德而被重罰5萬美元，這5萬美元繳得真值得。

詹姆斯：27.4分、8.5籃板、8.3助攻，年度第三隊

戴維斯：25.9分、12.0籃板、3.9助攻

考量到湖人上季的戰力和詹姆斯(LeBron James)的年齡，如果最後還是只有詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)而沒有第3位巨頭，很可能還是打不過快艇。《今日美國》建議湖人收留中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)，他離開勇士之後「行情很差」，價格肯定不高，而且又跟戴維斯合作過，總之湖人動作要快一點了。

(中時電子報)