張雨綺與官鴻。（圖／中天提供）

24歲男星官鴻因演出《新流星花園》打開知名度，他在劇中飾演「新花澤類」被認為比第一演的周渝民多了異國味，他在節目《心動的信號》透露曾見到偶像陳喬恩，一圓多年的夢，讓他忍不住哽咽告白，自曝自己小時候比較孤僻，常關在家看電視，沒想到話還沒說完，陳喬恩就反問：「所以是看我的戲長大的嗎？」嚇得官鴻連忙澄清絕對不是。

官鴻因演出新版花澤類，因此常被外界拿來跟周渝民相比。官鴻直言：「因為大家不一樣，做出來的也會不一樣，所以會努力做好自己，把壓力變成動力，沒有想那麼多。」直白又肯定的回答，讓他贏得一票粉絲讚賞，官鴻也透露自己的個性其實跟花澤類有些相似，有著不愛說話憂鬱的一面，又有健談開朗的一面，令官鴻成為新一代男神指標。

官鴻也說，曾在上綜藝節目時有幸跟女神陳喬恩見面，沒想到被對方虧「是看我的戲長大的嗎？」官鴻否認並誠懇說：「因為妳的演繹，我得到一些人生的啟發，從一個比較膽小的人變成比較勇敢的人。」讓陳喬恩感動落淚。

本週播出的《心動的信號》中，其中一位女主角比較直接主動，張雨綺表示很欣賞這種個性，但也直言自己是大女子主義：「我認為女生不該太主動，一定要是男生追求女生。」官鴻則持相反意見：「現在的社會慢慢在改變，戀愛是雙方的事，並沒有說哪一方應該非常主動的追求。」張雨綺不死心繼續說：「女生太聰明在愛情中真的會吃虧啦！現實生活中男生還是喜歡小鳥依人的女生。」官鴻卻不這麼認為：「其實我反而覺得這種女生很有魅力。」就連金句女王都無法反駁的魅力，到底女生該主動還是被動呢？

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(中時電子報)