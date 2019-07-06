消防人員使用油壓剪、電鋸將排水管鋸開一截，先倒出陳年汙泥後，才將一身泥濘且受到驚嚇的小貓咪救出。（陳育賢翻攝）

小貓咪獲救時，現場民眾立即為消防隊員歡呼也為貓咪感到高興。（陳育賢翻攝）

搶救喵星人大作戰！新竹市東區1戶人家近日不斷聽到1隻小貓咪的叫聲，且叫聲都在同個地方不曾移動過，住戶最後發現貓咪可能是掉入排水管受困，消防隊員5日以電鋸切割水管，倒出汙泥才將受困已久且受驚嚇的小貓咪救出。

市議員曾資程指出，他在4日接獲民眾與水源里長黃金海通報，指1位周姓民眾表示住家外牆有微小的貓叫聲，且都在同個位置，因找了很久都找不到有貓，研判有可能是受困在外牆的排水管內。

消防局接獲通報後到場救援，以聲尋貓，終於確定貓的正確受困位置，並研判可能是排水管內堆積了陳年汙泥，貓咪在屋頂不慎掉入水管後即動彈不得。

但當時因天色昏暗，消防人員用盡各種方法都無法將貓咪救出，只好先行返隊，隔天天亮後會同動保所人員再度前往搶救喵星人，最後是周姓屋主同意破壞水管，消防人員使用油壓剪、電鋸將排水管鋸開一截，先倒出陳年汙泥後，才將一身泥濘且受到驚嚇的小貓咪救出。

當小貓咪獲救時，現場民眾立即為消防隊員歡呼也為貓咪感到高興，而1位林姓小姐當下即表明要領養小貓咪，喵星人受難記也有個溫馨圓滿的結局。

(中時 )