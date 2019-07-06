台鐵自強號列車日前發生逃票男子殺警事件，引發外界對精神病患的關注。為協助精障者重返社會，衛福部心口司今年推動「多元社區生活方案之發展計畫」，補助地方政府及民間單位，協助病友重建社區生活。

面對精神病患，以往多強調住院、緊急醫療，但衛福部心口司司長諶立中認為，這樣的服務遠遠不夠。許多精障者因病導致社會功能退化，他人的支持相當重要。

為此，心口司以2000萬預算，推動「多元社區生活方案之發展計畫」，鼓勵各界以多元方式提供支持性服務，內容可含括食、衣、住、行、育、樂，不單限於居住生活。

該計畫補助專業服務、生活輔導服務費，每人每月2萬8000元，每年最多13.5個月；生活補助費，每人每月2000至4000元；租屋補貼，每人每月3000至5000元；租金補助，每案每月最高5萬元；鐘點費、安置費，每人次最高500元等。

以台北市康復之友協會為例，藉由設立社區居住家園，提供病友居住場所，並由專人協助自理生活，雖未申請「多元社區生活方案之發展計畫」補助，卻是心口司推動此計畫的概念來源。

台北市康復之友協會社區居住服務方案督導謝佩玲表示，社區居住家園收了6名身心障礙的病友（包括精障者），提供2人一間的房間，由社工、教保員擔任舍監，帶著病友煮飯、洗衣服、互動，期盼他們能重返社會。目前病友狀況穩定，因推動時間不長，尚未有人結案。

剛開始推動社區居住家園時，台北市康復之友協會屢屢碰壁。受社會不了解的影響，尋找房源就耗費了半年以上，和房東說明後，也吃盡閉門羹，直到去年才找到合適的房東，出租前提為，被投訴就無條件解約。所幸，該處鄰居多為高社經地位者，對身障者抱有理性的態度，並未遭到投訴。

衛福部部長陳時中今出席國衛院論壇時表示，面對精神病患，不了解就會恐懼，就恐懼就會有隔閡，進而產生對抗。公視電視劇《我們與惡的距離》拉近了民眾與善的距離，呼籲民眾從了解精神疾病做起，減少社會對精神病患的污名。

(中時 )