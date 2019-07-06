網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

近日兩份親綠民調顯示，高雄市長韓國瑜的支持度依舊維持優勢地位。鄉民斷預估，韓國瑜將在初選勝出，代表國民黨參選2020總統。

據CNEWS匯流新聞網5日發布的「匯流民調」顯示，韓國瑜不論在任何對戰組合下，都領先蔡英文和柯文哲。而在國民黨五人黨內互比下，韓國瑜支持率最高，為35.2%；其次是郭台銘的28.4%、朱立倫的17.3%。

而美麗島電子報在高雄所做的民調顯示，韓國瑜對上蔡英文和柯文哲，蔡英文僅以31.0%的支持度微幅領先韓國瑜的30.9%，柯文哲支持度只有19.3%。若是藍綠對決下，蔡英文以43.4%的支持度領先韓國瑜的36.7%，差距僅約7個百分點。該民調更發現，若郭出線，將有3成8韓粉拒投。

對此，網友a10141013於批踢踢發文表示，看了匯流、美麗島民調，他預測韓國瑜可以在初選勝出，代表國民黨參選2020總統。理由非常簡單，國民黨支持者對郭台銘沒有熱情，對韓國瑜熱情度很高，在國民黨黨內，郭台銘的支持度遠遠落後韓國瑜(20~30%)。因此，韓國瑜將會以6~8%的幅度贏過郭台銘，代表國民黨參選2020總統。

(中時電子報)