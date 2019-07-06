醫生表示，路路的胃鏡照片出現如「月球的山谷」的潰瘍。(翻攝YOUTUBE)

大胃王吃超多又不會胖，胃就如無底洞一般，也讓人好奇他們的身體結構。曾挑戰7公斤巨無霸漢堡套餐成功的女大胃王路路，最近PO出去做身體健康檢查的新影片，卻驚見胃部出現如「月球的山谷」的潰瘍，發現她吃很多卻吸收不好、吃不胖的原因，決定接受醫師指示服藥。

知名女大胃王路路近日在個人《YouTube》頻道PO出她前往健檢的影片，她表示，因為網友們都相當好奇「吃這麼多都跑去哪裡了？」，而且自己之前本來每年都會做定期檢查，所以拍下這次檢查為觀眾解惑。

看報告時，路路向醫生表示，自己吃很多但吸收不太好，醫生表示，可能與茶喝太多或是胃潰瘍有關，不過看她胃鏡照片拍出來凹凹凸凸的很像「月球的山谷」，就表示曾有過很嚴重的胃潰瘍，路路也透露自己不常喝茶跟水，但很喜歡吃肉，醫師表示，胃潰瘍的發生，與壓力大、生活作息不正常、吃太多油炸食物有關。

最後，醫生總結，路路要注意「胃潰瘍」、「貧血」、「維他命D不足」等問題，建議她要少吃油、少喝酒、多運動，胃潰瘍的部分也要吃藥治療3個月；她最後建議觀眾為了健康，每年都要定期做身體檢查，提早發現身體問題。

路路LULU

(中時電子報)