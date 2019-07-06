關於警員李承翰殉職，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌指示「要錢給錢，要人給人」，內政部長徐國勇認為這是「治標又治本」。對此，新北市長侯友宜今（6日）反酸，「我跟你開口的時候，不要說沒錢又沒人！」

侯友宜表示，「那就麻煩中央多撥一點錢給我用，增加員警數。」再拜託中央，現在擔任新北市長，才知道新北市經費真的很欠缺，比起其他各都都是最少的，要記得總統、行政院長的談話，「我跟你開口的時候，不要說沒錢又沒人！」

侯友宜表示，本身從基層刑警幹起，打過幾十場槍戰，第一線人員面臨生死那一瞬間，他們的心情自己感受最深，應該給警察更多的支持，面臨歹徒攻擊警察、第三者時，要支持他們更合法使用警械。

侯友宜表示，給予第一線警察更有強制力，不要再讓大眾看到幾十個警察圍著少數的歹徒，歹徒還囂張挑戰公權力的情況，警察只要勇於執法，民眾給他們滿滿的支持，相信這些遺憾的事情就會大幅地減少。

(中時 )