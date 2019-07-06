6月30日新竹挺韓造勢大會，吸引30萬人到場支持，高雄市長韓國瑜更在最後，帶領全場聲嘶力竭高喊「中華民國萬歲！」讓現場韓家軍感動不已。知名經濟學家馬凱教授的站台背書，讓支持者振奮不已。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，韓感謝馬凱時，脫口那句他很少「在江湖上走動！」其中「江湖」二字，令人深思；也意外點出，韓至今無法被超越的原因。

胡幼偉在臉書發文，表示新竹造勢大會上，韓國瑜感謝馬凱時，意外脫口馬凱很少「在江湖上走動！」這「江湖」二字，讓他思考良久。胡指出，國民黨從前總統馬英九開始，掌權的政治明星多為溫文儒雅、學養豐富的溫良恭儉文士，他們面對綠軍的各種網路圍攻、立委杯葛、媒體修理、學生陳抗一籌莫展；與此同時，藍營民間文士也以「批馬」自賞。2016年，國民黨丟掉江山，黨內大官無人敢出戰，洪秀柱想做「穆桂英」也被做掉。

胡幼偉直言：「一言以蔽之，國民黨為什麼虛弱至此？因為，國民黨只有『菁英』，沒有『江湖』！江湖，一直在民進黨手上，不在國民黨掌控中！」更進一步分析：「直到去年九合一大選前，老韓看出了民進黨『老大吃香喝辣；小弟窮苦潦倒』的矛盾，才巧妙地利用了這個矛盾，翻轉了高雄，也翻轉了台灣，把民進黨的命，革掉了半壁江山。從此，江湖，有一半在老韓手上！」

也正因此，韓國瑜團隊中才能海納各種階級、背景、色彩、性質的人。胡幼偉表示：「老韓帶領的韓家軍，裡面有文質彬彬的馬凱教授和其他國政顧問教授；有地方角頭，也有敢打敢衝的強強滾、文山伯、陳清茂、杏仁哥、貼紙哥，還有那些殺氣騰騰，被視為『不理性』的，可以不眠不休，為團結韓家軍內部士氣而一直掛在網路上的眾多韓粉。這樣的組合，豈不很像國民黨在同盟會時代，匯聚五湖四海、三教九流，合力打天下時的那種『江湖』組織？」

綜觀以上，胡幼偉分析，在文人名士眼中「韓家軍」粗鄙又草包，無法治國；但去年九合一選舉大勝打臉這種認知，因為只有帶「江湖味」的韓家軍，才能擊潰熟悉「江湖」的民進黨，過去文人名士只有挨打的份。胡表示自己毫不懷疑，民進黨一定也覺得韓國瑜比較難打，原因不在民調，而在韓在「江湖」上與綠營平起平坐，甚至有所超越。

最後，胡幼偉結論：「當你看到『江湖』這一面，你終於能夠明白，為什麼老郭砸了這麼多錢下去，卻始終無法超越老韓？答案很簡單。因為，老郭有錢、有大數據、有AI；但他一直少了一樣資產：他沒有『江湖』！」

(中時電子報)