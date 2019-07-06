就算「小皇帝」詹姆斯做出一連串退讓舉動，湖人最後還是沒法搶到「可愛」里歐納德，眼見大勢已去，根據《ESPN》女記者拉夢娜6日爆料，湖人不僅跟丹尼格林達成2年3000萬美元合約協議，也馬上跟波普續簽2年1600萬美元。

其實上季場均11.4分、2.9籃板的波普，續留湖人並不意外，因為他跟「小皇帝」詹姆斯同屬大牌經紀人瑞奇保羅麾下，先前也幾乎沒跟其他球隊談判合約事宜，如今隨著里歐納德確定跳槽快艇，也讓波普續留湖人變成毫無懸念的事情。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯計算，湖人在簽下丹尼格林、波普兩人之後，預計還剩下1160萬美元的薪資空間可以運用，目前湖人積極跟隆多、麥基兩名上季效力湖人且在今年夏天變成自由球員的球員溝通，期盼他們也能回歸。

結果沒過多久，拉夢娜也接著爆料，湖人已跟麥基達成2年820萬美元的續約協議，也讓原本想要爭取麥基加盟的火箭宣告夢碎，拉夢娜預估麥基將會扛下湖人下季先發中鋒重擔，跟「一眉哥」安東尼戴維斯攜手鞏固湖人禁區防線。

(中時電子報)