苗栗市青春3對3籃球鬥牛賽6日舉行，圖為苗栗市長邱鎮軍開球。（苗栗警分局提供）

青春專案開跑，苗栗警分局為確保青少年在暑期從事安全育樂活動，使其身心健康發展、預防偏差行為，6日與苗栗市公所在明仁國中風雨籃球場舉辦「青春3對3籃球鬥牛賽」，約800名青年學子及市民風雨無阻熱情參賽，現場加油聲四起，氣氛熱烈。

籃球運動在校園廣受學生歡迎，尤其是3對3籃球賽，由於人數限制少、比賽時間短、規則簡單，更是普及運動項目，今年的青年3對3籃球鬥牛賽6日上午8點舉行，由苗栗市長邱鎮軍、苗栗警分局副分局長傅學廷共同開球展開序幕。

傅學廷表示，警分局利用籃球賽機會，向參與賽事的年輕學子及家長朋友們宣導「防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用」等議題，希望透過資訊宣導及傳遞，讓青少年朋友注意且遠離不良誘惑吸引，了解誤入歧途可能導致的嚴重後果。

苗栗警分局指出，為讓青少年有更深一層體會，達到預防犯罪及被害的成效，警分局利用臉書粉絲頁上傳實際案例，並結合基礎法令、婦幼安全、預防被害等宣導，讓青少年能了解最常見、最切身的法律常識及規定，使其遠離犯罪與暴力，達到寓教於樂效果，培養正確觀念。

(中時 )