《首席指揮家》由克莉斯汀德布恩飾演女主角。（海鵬提供）

音樂勵志電影《首席指揮家》將「史上最偉大女指揮家」的安東尼婭布麗可（Antonia Brico）傳奇人生搬上大銀幕，描述她自男性主導的音樂圈中脫穎而出，成為紐約及柏林愛樂首位女性指揮家的傳奇故事。

執導該片的女導瑪利亞彼得斯（Maria Peters），其實早在15年前就帶著劇本四處籌資，卻屢因「主角是女性」而遭拒絕。直到近年拜「＃Metoo」熱潮才順利拍攝，讓她興奮感嘆「時代真的不一樣了！」。電影在全球上映引爆極佳口碑，荷蘭戲院連映長達半年沒下片，狂吸超過14萬觀眾爭睹這位「荷蘭之光」的傳奇人生。

獲譽「舒伯特、巴哈從她指尖復活」的女指揮家安東尼婭布麗可，出生於荷蘭、自小在紐約長大。為一圓成為指揮家的夢想，她隻身從紐約來到歐洲樂壇打拼。雖在以男性主導的古典樂壇尚難獲重視，但她仍致力以實力打破性別疆界，陸續成為紐約愛樂、柏林愛樂的首位女指揮家。

《首席指揮家》橫跨歐、美多國拍攝，並打造出紐約1920年代的復古風情，重現古典樂壇百家爭鳴的時代氛圍。導演特地找來「史上最偉大女指揮家」布麗可的姪子擔任劇本顧問，將她傳奇人生戲劇性地交織重現。電影不僅大膽啟用影壇新人克莉斯汀德布恩主演，並藉她出色的音樂才華，精準詮釋布麗可的指揮功力。荷蘭最知名的「廣播愛樂樂團」更是頃力相挺，派出該團首度聘任的女性指揮家，為《首席指揮家》演奏配樂，深具時代意義。電影8日將在台北電影節中山堂首映，19日全台上映。

(中時 )