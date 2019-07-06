「2019竹塹國樂節」6日正式開幕，首場音樂饗宴於文化局演藝廳演出，4首經典國樂曲讓民眾聽得如癡如醉。（陳育賢攝）

「2019竹塹國樂節」6日正式開幕，首場音樂饗宴於文化局演藝廳演出，4首經典國樂曲讓民眾聽得如癡如醉，文化局表示，今年竹塹國樂節特別安排3場戶外表演，希望民眾能好好享受為期1個月的傳統樂曲饗宴。

今天的開幕音樂會由新竹青年國樂團藝術總監暨指揮劉江濱揭開序幕，包括香港中樂團琵琶首席張瑩，帶來香港著名作曲鬼才伍卓賢所創作的《唐響》琵琶協奏曲，中央民族樂團演奏家吳琳演奏箜篌這項古老的撥弦樂器，兩位青年演奏家與在地新竹青年國樂團合作演出激盪出不凡的創意火花，讓觀眾大飽耳福。

市長林智堅表示，感謝新竹青年國樂團總監劉江濱對新竹市國樂傳承不遺餘力，因為有劉江濱與多位大師對國樂的支持，國樂才能發揚光大，而今年在水景廣場、將軍村園區及北大公園各有1場大型戶外演出，樂迷絕不可錯過。

文化局長黃竫蕙表示，今年的竹塹國樂節以「風吹樂動」為主題，共計推出14場，其中4場售票、7場索票、3場自由入場，另還有名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞台等。

演出者與作品則包括名指揮家陳中申將世界名曲《彼得與狼》以國樂重新編配，用國樂演奏西方經典名曲，中西樂跨界演出；新竹市國中、國小國樂團演出《天籟初音》；新加坡國立大學華樂團與清、交大演出《雙城會》。

此外，今年也規畫了「聽國樂，享好禮」提供會員、樂迷、國樂小舞台演出者、開幕及戶外等限定好禮兌換，凡新竹市文化局演藝廳會員憑會員卡集滿8張售票場票券，可兌換斜背包1個；報名參加7月7日國樂小舞台或集滿4張售票場票券可兌換飲料提袋1分。

(中時 )