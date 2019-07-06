說起演藝圈的奶油小生，已經53歲的何篤霖絕對可以列入經典榜中。俊俏五官、清晰談吐和隨和的個性，讓他在演藝圈內常保好人緣。身高185公分的何篤霖坦言，年過中年，即便平常保持運動及重訓的習慣，但也難逃肚腹突出，身形逐漸鬆散的大叔化魔咒。「不過3個多月下來，我因為練跳國際標準舞，不但瘦了將近10公斤，肚子也變緊實了，」何篤霖笑得開懷，「更重要的是，這招還可以防癡呆，我叫它『防呆機制』。」

在複雜的演藝圈穿梭超過30年，近日出席國際標準舞賽前記者會的何篤霖，身處一群年輕藝人當中，依舊亮眼，也是後輩們口中大讚「一見就好有安全感、好放心」的大哥級藝人，好人緣在圈內有名。何篤霖說，「可能是因為我比較懶，不會過度追求完美，我不跟自己『撞牆』。」

從拍廣告起家，何篤霖因俊俏外型，一度被唱片公司包裝為憂鬱情歌王子，最為人熟知的歌曲就是「一生能有幾次選擇」，當年大賣了40多萬張。不過長江後浪推前浪，何篤霖年紀輕輕，已嘗過人情冷暖。

何篤霖曾透露，童年時因父母離異，他隨著媽媽四處為家，印象中曾歷經33次搬家，還短暫住過孤兒院。這些曾經在生活底層掙扎求生的椎心經歷，讓他即便在演藝圈中浸染，不論爆紅還是低潮，依舊不會迷失，清楚自己的定位和追求的目標。

除了長年固定主持帶狀命理節目之外，何篤霖對自己的生活規劃，很有定見。他按時運動重訓保持體態，也接下民視「舞力全開」節目的通告挑戰，將在7/6(六)登上台北小巨蛋，參加2019國際標準舞公開賽。「我原本不敢接，覺得太累，後來才決定試試看也好。」

何篤霖和舞伴游舒婷，花了許多功夫磨合舞步，終於能夠準備站上小巨蛋的賽場上。(照片來源/梁惠明攝)

身形高大的何篤霖，少年時驚豔於芭蕾舞的優雅姿態，順利考進當年的國立藝專舞蹈科後，跟隨台灣芭蕾舞教母姚明麗習藝，不過隨著演藝事業的走向，何篤霖與芭蕾舞漸行漸遠。「剛接下通告時我還告訴自己，我是學過跳舞的人，國標舞應該難不倒我。」

何篤霖心想，國標舞要記舞步、運動量也大，應該可以一邊健身一邊防癡呆，接通告又有收入，就「防呆」這個目的來說，應是不錯的選擇。沒想到一頭栽下去後，讓他幾乎飆出髒話的辛苦過程，無預警連番而來。

何篤霖坦言，像是練習跳恰恰的過程，因為步伐碎又速度快，他一度困於音樂節拍，左右腳該怎麼應對都分不清，非常挫折，「我覺得動作都不難，我也以為我做得到，可是身體的協調性還有擺動的幅度就是不對，」何篤霖邊說著練舞準備比賽的艱辛，五官都皺成一團，「我以為平常有運動習慣，體能應該撐得下去，可是那個累啊……真的讓人邊跳邊罵髒話。」

這時候該怎麼突破呢？何篤霖瞪大眼睛說，「我告訴自己，沒關係，你可以做到，」他語氣放緩，彷彿輕拍著自己汗濕的肩膀，「我就先去吃個飯，今天忘記的舞步，明天再多練一次。我不跟自己撞牆，不跟自己過不去。」

「過程有多苦，成果就有多甜，」何篤霖說，接下了跳舞比賽的工作，就不能放棄，但真慶幸自己堅持到最後。他笑開懷比著自己的肚子，「跳國標舞最大的好處，就是它會用到很多核心肌群的肌力，包括平常少用到的大腿、臀部、腹部的肌群和筋骨。」從開始練舞前的90多公斤，到現在只剩80出頭，更讓何篤霖得意的是，包括體脂肪、心血管數據都變好了。

何篤霖說，更重要的是，「跳國標舞必須熟記自己和舞伴的舞步，手腳和頭腦的協調，這不就是最好的防呆機制嗎？」他說，即便這次練舞是為了比賽，但是從此以後，他會把國標舞列入日常的運動項目中，持續練習。

「你想想看，有什麼運動可以練邊吹冷氣、夏天不用曬太陽、不用早起、減肥又讓身形變優雅、還能防癡呆……」何篤霖眼神俏皮細數跳舞的好處與樂趣，他凍齡的秘密，或許就藏在裡面。

(中時電子報)