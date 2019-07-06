國民黨七七凱道大會師明日登場，國民黨今指出，活動預計在下午2時開放入場、下午3時準時開場，並於傍晚5時結束，呼籲民眾穿著藍、白、紅三色，一同前來關心公民權益、守護民主價值。

國民黨表示，明日的「反鐵籠公投凱道大會師」活動，將由歐陽龍、鄭麗文、江岷欽、萬美玲、魯明哲主持，同時本次活動由民間團體、國民黨立法院黨團同志、彰化以北10縣市議會共同參與，此外，本次5位參與黨內總統初選的參選人，以及前總統馬英九等前任黨主席也將一齊出席。

國民黨也說，3日起至今（6）日，婦女志工們自發性響應七七凱道大會師，於台北捷運沿線發放活動宣傳單，期許全民皆能為自我的公民權益發聲，為蔡政府鐵籠公投送終。

國民黨並呼籲，當日活動預計於傍晚5時結束，服裝請著藍、白、紅三色，並考量人潮與交通狀況，建議民眾搭乘大眾運輸工具、秉持垃圾不落地原則。

(中時 )