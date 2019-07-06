屏東內埔鄉青農黃羽民的媽媽劉雪霞，是紅龍果界知名的「教母」，種植紅龍果已經20多年；黃羽民6年前返鄉務農，在媽媽教導加上自己努力下，成為新一代的紅龍果傳人，利用產期調節及行銷，在大家搶種紅龍果的現下殺出一片藍海。

35歲的黃羽民原本從事餐飲業，6年前辭去工作返鄉務農，她的媽媽是人稱「紅龍果教母」的劉雪霞，要承接媽媽的光環對他來說難免有壓力，但他認為壓力也是推力，如何在守成之後再擴展，對他來說非常重要。

原本家裡種植4分多地的紅龍果，媽媽也已建立品牌「ㄚ霞紅龍果」，有很穩定通路，常賣到缺貨。他回鄉後購買一塊約1.2公頃的檳榔園，全數砍除後改種紅龍果。為了做好市場區隔，他決定採有機種植，並申請有機驗證。

農糧署南區分署長姚志旺說，這幾年因紅龍果受到國人歡迎，加上容易種植，初學者進入門檻低，種植面積年年增加。不過好種不代表種得好，如何在愈來愈多的競爭者中脫穎而出得到消費者的青睞，要靠真本事。

黃羽民錯開夏天盛產期，以產期調節方式，將生產主力放到春秋冬等季節，尤其是過年等大節日。他將果園分成6個區域，利用燈照來產期調節、分批採收，並重視疏果及修剪枝條，控制一株苗僅留4到5粒果，才能產出碩大甜美的果實。

目前果園以大紅種為主，他也陸續開發雙色及其他適合發展的新品種，通路以宅配及運銷雙管齊下，曾創下拍賣價每公斤460元的高價。他說，因全家人都投入紅龍果的工作，全家一起工作，是最讓他開心的事。

(中時 )