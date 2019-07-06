中度智能障礙的慢飛天使「小婷」（化名），去年到伊甸基金會東港早療中心安置後，從原本無法自己穿脫衣服，到現在能自理生活。5日她和2名同學一起畢業，爸媽陪著孩子們上台，分享生命進步歷程，並領取畢業證書，都非常感動。

中心5日舉辦畢業典禮，3名畢業生穿上畢業服，在家長陪伴下上台領人生第一張畢業證書；在校生也獻上向日葵、百合、紫色洋桔梗給畢業生，花語分別象徵璀璨光輝的未來、圓滿順利及真心祝福，祝福3人邁向國小的人生新階段。

家長、老師及志工們也大手拉小手，和慢飛天使一起進行闖關活動和校園巡禮，大家都覺得依依不捨。中度智能障礙的小婷，看到池塘裡的魚和鴨子，大聲說出來， 1年多前她剛進到中心時話說不清楚，進步程度讓小婷的爸爸非常開心。

中心主任余美滿表示，小婷剛來中心時生活自理能力明顯落後同齡幼童，連穿脫衣服都需協助，經過一年多的早期療育，小婷在語言理解表達、認知能力、生活自理、動作協調性、學習自信心都大幅提升，是班上進步最多的幼童。

爸爸看到小婷的進步也很開心，他說「雖然很多事情不能如人所願，但我們不能放棄。」余美滿說，伊甸服務在地慢飛天使已18年，已有超過9000戶家庭，第1屆畢業生都已成人，也都接受更多訓練能自立生活。

(中時 )