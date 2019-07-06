他心臟病發，傻瓜電擊器（AED）拿來後竟沒電池，根本不能用。他就這樣死在本來可以救命的AED旁。台灣每年約有兩萬人發生到院前心跳停止，AED有機會讓他們活著走出醫院，但普及後，後續的維護和管理才是挑戰。整台AED不見、電池和貼片過期、外箱的電源引發火災……，為什麼公共場所沒人照顧的「AED孤兒」這麼多？救命不能靠運氣，而是靠每個環節都到位。

今年5月初，一位9旬長者在台北捷運古亭站突然倒下、意識不清，站長趕到後立刻為他做CPR（心肺復甦術），並用站內的AED（Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器，俗稱傻瓜電擊器）電擊2次，終於將他救回。

過去，這樣的突發心臟病患者多半人生直接畫上句點。台大醫院雲林分院副院長馬惠明回憶，20年前他還是年輕醫師時，只救回過1個突發心臟病的人。「他在公車上發病，正好在中正紀念堂附近，司機趕快開到台大急診室，因為距離近，來得及救，非常幸運。」

衛生福利部統計，台灣每年約有2萬人發生到院前心跳停止，平均不到半小時就有1人因而倒下。馬惠明指出，看來好端端的人突然昏倒、不省人事，很有可能是心臟的問題，而大部分是心室顫動造成的。心室顫動就是心臟不規律亂跳、心律不整，接近顫抖，而不是正常的收縮、舒張，導致血液無法輸送到各器官，造成腦部缺氧、損傷，最後心跳停止、死亡。心室顫動也常是猝死的主因。

而AED的原理是利用電擊這個動作，讓電流通過整顆心臟，先停止亂跳，再由心臟的節律器發號施令，重新開始正常收縮跳動，恢復血液循環，才有機會救回一命。

搶救生命，分秒必爭。台灣從2000年起，救護車上即配備AED，不必等送到醫院，各級救護技術員到達事故現場急救時就可電擊。

他說，最好能在病人倒下4分鐘內開始急救，因為每延遲1分鐘就會增加10％的死亡率。但救護車趕到現場通常需要6～10分鐘，「這段空窗期如果旁觀者什麼都不做，病人存活的機率還是不高。」

急救6字訣。(圖/衛福部)

因此，在公共場所廣設AED（這種AED稱為Public-Access Defibrillation，簡稱PAD），讓沒有受過急救訓練的路人也能操作，「等於把救護網往前推，讓患者在救護人員到達前就接受電擊，就多一分生機。」

國外研究發現，公共場所設AED使心跳停止的存活數增加2倍，且設置在公共場所的效益明顯大於住宅區。台灣從2013年開始推動8大類公共場所設置AED，目前已有9,784台。

馬惠明說，近年透過緊急救護網的努力，心跳停止病患的整體存活率達到6～10％，其中有人目擊的心室顫動的存活率可達25～30％，若能夠再接受公共場所AED急救，有人目擊的心室顫動存活率更高達5成以上。「台灣發展PAD雖然較晚，但法令完備、設置速度快，現在已不輸甚至超越許多國家。」

然而，AED的保固期通常是5年，或者一開始簽約租賃AED的公共場所，近年合約到期後是否續約，「過去6年PAD的成長曲線，會不會變成現在的退休曲線？公共場所AED的更新與永續經營將是很重要的課題。」

(中時電子報)