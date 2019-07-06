明星推手孫德榮過去一手創立喬傑立，5566、七朵花等組合都是其子弟兵，今(6日)他現身教會進行演講，談到和旗下藝人的互動，他爆料當年王仁甫結婚時自己包了100萬紅包，孫協志娶老婆就少了10倍，被問偏心主因，他笑說因為一個像多了一個媳婦，另一個像少了一個兒子，一席話或多或少預言了孫協志和韓瑜婚變結果。

王仁甫和季芹結婚11年，婚前兩人為了護愛十分辛苦，因孫德榮勸告不能曝光，當時懷孕的季芹只能過著晝伏夜出的日子，有次為躲記者拍攝，季芹不惜挺肚蹲在電梯裡，還導致膝蓋受傷，但兩人最後修成正果，也得到孫德榮祝福。

而孫協志2015年證實和韓瑜4年婚姻結束，當時孫德榮指離婚是女方先提出，讓想要有家的孫協志很受傷，令孫德榮對孫協志十分心疼。今據《ETtoday星光雲》報導，透露自己在孫協志結婚時包10萬，王仁甫結婚時包了100萬，並解答主因稱因王仁甫結婚像多了媳婦，孫協志結婚就像失去一個兒子，「想說10萬可以吧！」

(中時電子報)