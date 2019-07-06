台灣珍奶揚威國際！連菲律賓第一家庭成員都愛！股票上櫃的六角國際集團（2732）旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」今（6)日下午在菲律賓正式開出第100家門市，除店數年成長率達5成，建立國際化全新里程碑。值得一提的是，六角「Chatime日出茶太」在菲律賓的第100店與101店的加盟夥伴，是菲律賓第一夫人阿旺塞納(Honeylet Avancena) 及千金芙羅妮卡(Veronica Kitty Duterte)，此一展店成果顯示台灣茶飲在菲律賓連第一家庭都喜愛。

六角國際經市場調查發現，菲律賓當地的手搖飲品店採「複合式經營模式」興盛，因此決定與菲律賓本地具有多年通路經驗連鎖烘焙業者「The French Baker」合作，透過「The French Baker」的代理跟當地商場、加油站洽談開店合作計畫，並在當地徵求加盟顆伴，六角國際經營階段透露，菲律賓的第一夫人與千金就是以此途徑成為「Chatime日出茶太」在菲國第100號店的加盟商。

六角國際非常重視菲律賓市場，台灣團隊一年至少安排四次的市場拜訪，除了協助當地品牌的營運、了解市場競品發展，也進行產品及服務流程的督導工作，在飲品口味上因應當地消費者喜好偏甜，針對產品風味進行調整，維持高品質的消費者體驗。

台灣手搖茶近年在全球市場受至歡迎，六角國際積極布局全球拓點展店，並以「Chatime日出茶太」為先鋒針對亞太地區的快速發展在今年提出「亞太(APAC)區域發展計畫」全新策略，期能搭順風車推動台灣手搖飲產業，除菲律賓100號店達陣，「Chatime日出茶太」在印尼市場亦可望在今年下半開出300家店。隨著新店持續開出，六角國際集團的營收亦可望再上層樓。

六角國際董事長王耀輝表示，2019年對六角國際來說是茶飲主體全面轉強元年，六角除持續推動「亞太(APAC)區域發展計畫」，於澳洲、日本、東南亞市場保持迅速展店，鎖定知名環島旅遊度假景點的「國際環島策略」亦奏效，同時與當地外送平台合作，成為另一銷售引擎，印尼、菲律賓等市場的年成長率皆超過5成，穩站東南亞地區第一手搖飲品牌地位，也成功讓Chatime日出茶太受全球消費者歡迎。

在行銷操作面，「Chatime日出茶太」持續深耕品牌定位，配合節慶與時下流行議題，操作社群活動與競賽，賦予品牌年輕化及具有創意有趣的價值感受，目前菲律賓日出茶太acebook粉絲專頁人數已突破50萬粉絲，是為全球日出茶太之最。同時，邀請當地著名演員擔任品牌代言人，成功將品牌打入年輕人心中。日出茶太在通路規劃、飲品口味及行銷操作上採取在地化經營，成功打造菲律賓市場第一手搖飲品牌，達成百店成果。

王耀輝指出，六角推動「亞太(APAC)區域發展計畫」的布局範疇，除了菲律賓市場外，印尼市場亦可望在下半年達成300店的里程碑；同時，隨著日本市場擴張版圖，手搖茶飲及珍珠奶茶大受當地消費者歡迎，引發珍珠奶茶風潮，並將瞄準2020東京奧運的觀光人潮，提高品牌營運動能，協助推升今年底前日出茶太全球總店數超過千家。

(工商 )