波麗士大人提供飲食讓林男邊吃邊說，順手將林男拉進屋內，成功救援。（張妍溱翻攝）

台中市林男與妻離婚，日前獨自跨坐租屋大樓21樓窗外，被大樓警衛發現報警，警方獲報趕抵，警長花2個鐘頭傾聽，林不斷吐苦水想輕生；最後，員警1句：「留得青山在、不怕沒柴燒」，林男頓時醒悟，放棄輕生念頭。

警方指出，林姓男子因感情因素想不開，獨自蹲坐於21樓窗外，險象環生，警方獲報火速趕抵處理，並通報消防救護人員，緊急呼叫支援警力到場，大家不斷勸說想輕生的林男進屋內，提起勇氣面對人生的挫折、但是林不發一語，眼睛直望天空，一臉哀傷。

現場一堆警消人員好說歹說，林姓男子還是無動於衷，最後出動所長出面，為讓林男卸下心防開始對談，林男說，與前妻剛離婚，身無積蓄且無家可歸，走投無路想輕生，所長提供飲食讓林男邊吃邊說，順手將林男拉進屋內。

「留得青山在、不怕沒柴燒」，警長指出，年輕人遇瓶頸常衝動想輕生，但人生就像過關，關關難過關關過，總要給自己一個機會；最後員警張敬再給林男一個大大的擁抱，有驚無險，化解可能造成的社會悲劇。

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(中時 )