立委江啟臣（左一）、台中市長盧秀燕（左二）聽取建設局長陳大田（右一）簡報「東豐快」環評最近進度。（王文吉攝）

台中市建設局長陳大田簡報說明「東豐快」環評最近進度。（王文吉攝）

「很遺憾！今天是來搶救進度 」立委江啟臣（右）力促「東豐快」早日復工、完工。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕會勘「東豐快」第4標竣工橋梁，她並向鄉親保證加速推動復工。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕會勘「東豐快」第4標竣工橋梁，東勢、石岡20餘位里長也到場關心工程進度。（王文吉攝）

「東豐快」第1、2標停工，在大甲溪畔形成斷頭路，地方譏為「東豐斷軌」。（王文吉攝）

「東豐快」第1、2標停工，在大甲溪畔形成斷頭路，地方譏為「東豐斷軌」。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（中）會勘「東豐快」第4標竣工橋梁，她受訪時向鄉親保證加速推動復工。（王文吉攝）

「東豐快」第4、5標已經完工，道路寬敞筆直，但1、2標停工，無法相互銜接。（王文吉攝）

「東豐快」第4、5標已經完工，道路寬敞筆直，但1、2標停工，無法相互銜接。（王文吉攝）

把「東豐快」救回來！東豐快速道路因環評瑕疵遭法院撤銷，第1、2標停工，形成斷頭橋，台中市長盧秀燕上任後重啟環評，最快2年內走完程序才能復工。盧秀燕5日前往第4標竣工橋梁勘查，她除提出民意優先、陽光政治、大公無私、專業有效等四大原則，並宣布力堆任內復工，提供山城居民安全的聯外道路。

盧秀燕在建設局長陳大田陪同下，勘察第4標竣工橋梁，立委江啟臣、市議員冉齡軒及東勢區、石岡區20餘位里長皆到場關心工程進度。陳大田簡報說明，「東豐快」全長9.3公里，總經費91億餘元，分為5個標案，其中第4、5標已經完工，而第1、2標目前仍停工，形成斷橋。

陳大田解釋，針對第1、2標路線，前市長胡志強規畫公老坪隧道方案，但環團、地主以地質安全、民地徵收為由提起訴願。林佳龍接任後敗訴，改推大甲溪南岸，並重啟環評，最後將環評一分為二，3、4、5標環評通過，1、2標進入二階，不過今年1月遭法院判決撤銷定讞。

建設局今年1月初重啟「東豐快」環評，第1、2標主推公老坪隧道方案，目前已進入二階環評程序，地方多數建議「路線微調，避開房舍、保留農地、使用河川地」。建設局除與水利機關研商運用河川地規劃路線，後續也將召開公開說明會、公聽會、現勘及範疇界定會議讓民眾共同參與程序，力拚2021年復工。

江啟臣表示，「東豐快」2014年8月動工，工期6年，如果順利，明年應是迎接完工，今天則是完工前的會勘。很遺憾！今天是來搶救進度，盼盧市長展現決心魄力，救回奄奄一息的道路，還山城居民安全、便捷快速回家的路。

「不用拜託！這是我的責任！」盧秀燕受訪時強調，她將展現決心、凝聚地方意見，透過民意優先、陽光政治、大公無私、專業有效四大原則，呼籲鄉親一同合作，讓地方意見盡早整合成功，加速推動「東豐快」復工。

(中時 )