故宮南院大廳搖身一變成海底秘境，副院長黃永泰與來賓帶領小朋友為夏日親子藝術月揭開序幕。（故宮南院提供）

故宮南院推出「2019夏日親子藝術月-博物館大航家」系列活動6日舉行開幕至9月1日結束，故宮南院大廳搖身一變成海底尋寶秘境，搭配正在展出的「交融之美」國際大展，精心設計體驗活動包括實境解謎遊戲、大型兒童劇表演、親子繪本營、親子藝術工作坊等教孩子看懂展覽。

國立故宮博物院副院長黃永泰表示，故宮南院以藝術扎根的精神，將優質的展覽，以五感體驗、寓教於樂的方式介紹給小朋友，希望小朋友可以很喜歡，也讓大家覺得故宮不再是遙不可及，而是可以看得到摸得著，趁機達到教育推廣的目的。

目前正在南院展出的「交融之美」國際大展，以日本神戶在16世紀接觸到來亞洲做生意的葡萄牙以及荷蘭人，他們乘著大型帆船，滿載貨物來來去去為主題，「2019夏日親子藝術月」搭配展覽，設計體驗活動教孩子看懂展覽。

室內部分，有體驗裝置以及實境解謎等闖關活動，每周末也都設計藝術體驗的DIY課程，並特別規畫親子繪本營，鼓勵親子共同創作；戶外活動方面，故宮南院首度開放帆船在湖中揚帆啟航，邀請中華民國帆船協會專業講師，教導學員學習冒險家們必備的地圖與指南針知識，並搭配定向越野積分賽。

故宮南院表示，為鼓勵民眾暑期來博物館參加「夏日親子藝術月」，長達2個月的活動完全免費，國定假日及例假日免費參觀也延長至8月底，暑假期間也延長開館至下午6點，歡迎觀眾們館內到館外、從早玩到晚，周周來挑戰、藝術大進級。

(中時 )