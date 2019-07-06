秉森酒莊負責人楊秉森（左）熱情響應玩味釀酒趣活動，台北城市科技大學餐旅系助理教授魏道駿（右二）夫妻也帶學生報名體驗。（謝瓊雲攝）

二林鎮酒莊最密集的西斗社區舉辦玩味釀酒趣活動，讓民眾從採果釀造到品酒享用晚宴深度體驗農村葡萄酒莊之旅，發展產業經濟。（謝瓊雲攝）

剛從葡萄園裡採摘下來的黑后葡萄，果粒雖小香氣逼人，是用來釀製紅酒的專屬品種。（謝瓊雲攝）

採摘下來的新鮮黑后葡萄送至酒莊後須先經過清洗、修剪整理後才能進行釀製作業。（謝瓊雲攝）

酒莊深度旅行初體驗！彰化縣二林鎮西斗社區，獲水土保持局經費補助，首度推出紫香金迷玩味釀酒趣活動，6日活動首日吸引120名各地愛好紅酒文化者報名，前進酒莊體驗採果釀製。

活動開幕式在佔地2400坪的二林農會台灣酒窖市外草地盛大舉行，立委洪宗熠、彰化縣副縣長洪榮章、水保局長李鎮洋、二林鎮長蔡詩傑、二林農會總幹事邱士平都到場參與。

二林西斗農村產業促進協會集結金鴻勝、益長、蘭輝、戀戀、金玉湖、清驛泉、秉森和鵬群頂等在地8家酒莊，在夏果釀酒期間辦深度體驗旅行，是首次嘗試，盼讓更多人增添對葡萄酒產地的認識。

報名者每3人一組，6日先至各酒莊葡萄園採果、清洗修剪後進行釀製，20日再前來參與果渣分離、了解紅酒發酵的過程，發酵完成的酒液裝桶後需經3個月釀製，於10月26日裝瓶，最後在11月9日舉辦風味晚宴，開瓶享用釀好的紅酒。

邱士平指出，二林曾是公賣局契作釀酒葡萄的產區，開放申請酒牌後，最高曾有20多家酒莊，目前西斗社區酒窖周邊方圓一公里內就有8家，是全台酒莊最密集區，各有特色、風味獨具，有些單瓶售價就達3、4千元。

蔡詩傑說，過去他在總幹事任內，為協助農民推廣農產和酒類商品而成立、打造酒窖，如今大家技術成熟，應該嘗試走出去、參與國際參與比賽，精進技術也提升品牌能見度，公所也會和大家一起努力。

李鎮洋說，西斗社區在農村再生和跨域計畫的協助下，創造出葡萄產業的新吃法、玩法，也整合在地酒莊產出一支名為「醉八斗」的品牌紅酒，推廣國產葡萄、地產地銷概念，讓大家認識產地、認識西斗的葡萄和葡萄酒莊文化。

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(中時 )