已婚的白姓男子去年逛書局，竟突然撲倒年輕貌美的女店員、還對她襲胸，導致被害女子飽受驚嚇，提出猥褻告訴，台中地院判白8個月有期徒刑，檢方上訴台中高分院，白男雖辯稱是因為腳痛跌倒才會撲倒對方，但法官不採信，改判白男1年刑期。

判決指出，去年5月間的某一晚，白姓白子獨自去逛書局，見到女店員長相姣好，竟色心大起，趁著四周沒有其他客人、女店員蹲著整理物品時時，突然接近她左側，並趁其欲起身禮讓時將女子撲倒在地，還抓捏女店員胸部，導致她大聲尖叫。

被害女店員驚嚇之餘、趕忙揮開白男狼爪，並趁機跑回櫃檯報警，白男事後辯稱是因為右腳膝蓋曾經受傷，當時突然感覺舊疾復發，才會腿軟跌倒，不慎壓到女店員，並非有意。一審依強制猥褻罪判處白男8月有期徒刑。

但檢察官認為判刑太輕，上訴二審，被害女店員出庭時回憶當時情境仍相當恐懼，台中高分院也認為白男體型、力氣都優於被害女子，竟趁機將對方撲倒、襲胸，不知尊重他人身體及性自主權，事後還以舊傷意圖脫責，決定撤銷一審判決，加重判他1年有期徒刑。

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(中時 )