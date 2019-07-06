剖蚵比賽，每位參賽者都卯足全力在30分鐘內，力拚第一名。（張毓翎攝）

中華郵政6日早上於嘉義縣東石鄉先天宮旁舉辦「快活一夏，長輩相邀來剖蚵比賽」，所有參加者皆65歲以上，總計23位到場參加，其中，有4位阿嬤於限時30分鐘內剝完2斤的牡蠣，獲得第一名。

中華郵政積極投入關懷獨居老人行動已邁入第11年，今年嘉義縣市300多的鄉里中，選10個地方舉行，每場都設置不同的主題活動，第5場選定於東石鄉，嘉義郵政局長吳信陵偕同東石郵局經理蔡政錦等出席，陪伴長輩樂活一下。

剖蚵比賽，不僅要快速地取出牡蠣，還要保持完整，不能刺破，每位參賽者都卯足全力在30分鐘內，力拚第一名。東石村長黃錫雄當裁判負責秤重，冠軍頭銜由4位阿嬤獲得。

獲獎阿嬤們每個笑容滿面表示，明年若有辦，一定會再來。只要來參加，統統有獎，落選的人也可將自己剝完的牡蠣、有機池上米、洗衣精等禮品拿回家。

去年823水災，東石受災嚴重，當時嘉義郵局也在先天宮舉辦救災關懷活動，吳信陵說，郵務士深入大街小巷，對於不善於網路的長者，到府服務成了最「感心」的信差，之前有同仁李坤鴻、黄胤賢在工作之餘或送信途中關懷長者，他們家人也特別在臉書貼文致意。

(中時 )