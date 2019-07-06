柯劉會直播中斷 蔡英文： 兩岸交流公開透明是基本原則 17:362019/07/06 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今出席公視台語台開台活動，呼籲大家一起學台語。（吳堂靖攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雙城論壇柯劉會破天荒直播，但過程中一度遭到陸方人員阻擋，直播兩度中斷，事後台北市長柯文哲澄清是「小朋友（年輕幕僚）搞錯了！」因兩方對於錄影、直播解讀不一，才會造成誤會，但也引發外界熱議。 對此，蔡英文總統表示，不知道中間發生甚麼事，兩岸交流公開透明是基本原則，（柯劉會）過程中也提到習近平主席年初發表的「告台灣同胞書」，想要提醒大家，那就是一國兩制的台灣方案，對我們來講是一個不能接受的事情。 (中時 ) #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸外交部：反對美台官方往來 04:092019/07/02 焦點新聞 香港群眾攻進立法會 蔡英文：正當訴求 12:032019/07/02 政治 新黨推楊世光選總統 政見關蔡英文 11:582019/07/02 政治 柯P將會劉結一 蔡英文：盼守護主權 13:592019/07/02 政治 蔡英文一句話 蔡正元笑沒學問 17:562019/07/02 政治 蔡英文：別拿性別做人身攻擊 22:112019/07/02 政治 過境美國 蔡英文踩不踩紅線？ 04:102019/07/03 論壇廣場 蔡英文的槍被繳回後 04:102019/07/03 時論廣場 回蔡英文 楊世光：問題不是性別而是邏輯 11:312019/07/04 政治 學者：反兩岸交流 影響文化、教育 04:092019/07/06 焦點新聞 政治熱門新聞 綠認為韓好打？黃光芹看不下去了 - 政治 韓對馬凱說這句 學者：曝最強武器 - 政治 國民黨2020最大夢魘 李艷秋擔憂成真 - 政治 轟韓北上受訪！時力議員遭黃暐瀚狠打臉 - 政治 仿國民黨初選最新民調 韓郭差距拉開了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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