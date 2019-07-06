雙城論壇柯劉會破天荒直播，但過程中一度遭到陸方人員阻擋，直播兩度中斷，事後台北市長柯文哲澄清是「小朋友（年輕幕僚）搞錯了！」因兩方對於錄影、直播解讀不一，才會造成誤會，但也引發外界熱議。

對此，蔡英文總統表示，不知道中間發生甚麼事，兩岸交流公開透明是基本原則，（柯劉會）過程中也提到習近平主席年初發表的「告台灣同胞書」，想要提醒大家，那就是一國兩制的台灣方案，對我們來講是一個不能接受的事情。

(中時 )