朴子市長吳品叡至現場開球。（張毓翎翻攝）

嘉義縣暑假青少年籃球三對三鬥牛比賽，6日上午在朴子市東石高中舉行，嘉義縣警察局長廖宗山和朴子市長吳品叡特別至現場開球，並設置攤位宣導反毒、反詐欺等活動。嘉義縣警察局表示，為倡導青少年從事正向活動，藉由籃球比賽，讓他們能放下3C產品，走出戶外。

由嘉義縣警察局和嘉義救國團朴子市團委會合作舉辦的「嘉義縣108年暑期青少年籃球三對三鬥牛比賽」，雖賽前下大雨得移到室內球場，幸好短暫陣雨後，天氣變涼爽，更適合選手們回戶外PK。

來自嘉義縣市的國高中自己組隊報名，分成國中男生組及高中男（女）生組，，參賽選手及啦啦隊逾500人，共計74隊，比去年多3隊。廖宗山鼓勵學生，現今3C產品對青少年影響很大，年輕人要多走出戶外曬太陽並保持良好的運動習慣，當個陽光少年。

藉由這場賽事推廣108年度「青春專案」，宣導青少年在暑假中需注意水域安全，落實「反毒品、反性剝削、反詐騙、反霸凌、反幫派、反暴力」，並有反毒教育宣導，用最新各類新興毒品樣貌，了解新興毒品之偽裝包裝方法，讓學生除了看球賽，也能認識藥物濫用之危害性與成癮性。

(中時 )