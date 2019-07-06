國民黨下周將進行總統黨內初選民調，國民黨新北市議員葉元之今則在臉書PO出圖片，指稱最近有網軍帶風向「棄朱保郭」，令人「歸蘭趴火（很不爽）」；而過兩天就要做民調了，這些網軍在幫誰帶風向，不言可喻，也知道對手花了很多錢、很想贏，「但是黨內初選需要這麼惡質嗎？黨中央不用出來遏止這種卑劣手段嗎？」

「『棄朱保郭』是個笑話！」葉元之直言，前新北市長朱立倫和前鴻海董事長郭台銘在個人資歷、訴求和黨性方面，都完全不同；在資歷上，朱立倫具有卓著的政績、紮實的行政經驗，郭台銘則是棄商從政，是連0至6歲人口數都會算錯的政治菜鳥。

至於訴求方面，葉元之說，朱立倫負責任的提出27項政策，郭台銘則是不斷的說自己朋友很多，喊出許多動人但來不及經過檢驗的口號。

談到黨性，葉元之表示，朱立倫從政數十年來都是國民黨，在2014國民黨最艱難時接下黨主席，但郭台銘2000年沒回復黨籍就不是國民黨員，靠榮譽黨員證才取得參加初選資格，是名符其實的外掛黨員。

葉元之還提及，2016年郭台銘向新北市政府要一塊地，但地不屬於新北市，郭台銘就痛罵朱立倫不如蘇貞昌，「這就是商人個性！郭台銘欠朱立倫一個道歉！」

葉元之強調，郭、朱兩人本質上完全不同，完全沒有「棄郭保朱」的空間，且黨內初選是君子之爭，「奉勸某陣營適可而止」。

(中時 )