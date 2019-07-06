張姓老農趕送濕穀到農會，在半路遭騎士攔車，雙方一言不合，遭槍擊受傷。（王文吉攝）

位於大甲溪堤防農路發生槍擊案，被害人兒子稱與對方並不認識，受槍傷老農開的運穀車還留在現場。（王文吉攝）

鑑識小組前往槍擊案現場採證，但搜查3個多小時，仍找不到彈殼。（王文吉攝）

台中發生白晝槍擊案！1對張姓父子6日上午10時許在大甲溪邊堤坊採收稻穀，突遭不明人士持槍射擊，64歲張父腿部中彈，慌亂中，頭部也撞傷鮮血直流，送豐原醫院急救，院方指出，傷者左大腿槍傷，頭部也有撕裂傷，到院時意識清楚，經開刀搶救，暫無生命危險。嫌犯開槍後隨即逃逸，警方正全力追緝凶嫌。

台中5日上午下起傾盆大雨，張姓父子一早前往大甲溪南岸堤防旁的稻田工作。據了解，張父當時開來運穀車，正要載運濕穀前往后里區農會，半路遭1名騎士攔下，雙方爭執爆發激烈口角衝突。騎士一氣之下，立即掏槍朝張父下體開槍，擊中左大腿，隨即騎車逃逸。

張父中彈倒地後，又撞傷頭部，鮮血直流，並大聲呼叫「救命！」在附近工作的兒子聽到求救聲，趕緊通報119。台中市消防局獲報，到場發現張父左大腿遭槍擊，子彈未貫穿，頭部有撕裂傷，滿臉血跡，意識清楚，經緊急處置，送豐原醫院急救，幸開刀後無生命危險。

由於槍擊案現場地處偏僻，加上下起大雨，鑑識人員封鎖採證，搜查3個多小時，仍找不到彈殼，最後無功而返。被害人兒子稱與凶嫌互不認識，不清楚爸爸為何會被開槍，對方開槍後騎乘機車離開。資深刑警則表示，槍手到偏僻堤防開槍商人，顯然針對性很強。

后里區農會指出，當天下午老農兒子載濕穀來交，還不斷碎念「有夠倒楣」。據了解，開槍的凶嫌是名毒蟲，前晚到農田附近偷剪電線，打算隔天變賣，一早找不到電纜線，詢問開運穀車經過的老農沒有沒有拿，結果雙方爆發口角，才會導致橫禍。

警方表示，已鎖定特地對象，全力追緝凶嫌，並以偵查不公開為求，拒絕說明案情，初步排除金錢、土地及感情糾紛。

(中時 )