Lamigo桃猿隊3日轉賣消息拋下震撼彈，其中國民黨總統初選候選人郭台銘今日陪同永齡希望小學的小朋友一同前往桃園球場看球，引發外界猜測是否郭台銘就是桃猿球團新買家，不過郭台銘今日賽前再次強調自己只是居中協調，還透露原本希望今天能簽約，同時已有多家在競標。

「來看比賽是1、2個禮拜前就安排好了，沒想到桃猿球隊突然要轉賣，我現在國民黨的候選人，只是因為覺得這麼好的球隊很可惜，因此居中協調一些人要買球隊，原本希望今天能簽約，但在媒體的推波助瀾之下，老闆反而有點惜售，希望能賣更好的價錢。」郭台銘受訪時表示將全力支持桃猿球團，不管將來換誰經營，都會支持棒球運動。

除此之外，郭台銘還透露現在有好幾家企業在競標，不過因還沒談好合約因此不能說有哪些買家，「我的責任是讓台灣職棒更國際化，跟日本、王貞治(聯繫)，可以跟軟銀鷹、巨人比賽，跟日本、美國接軌，讓棒球跟科技業一樣走國際化。」郭台銘與軟銀創辦人孫正義有交情，而孫正義正是日職福岡軟銀鷹隊老闆。

(中時電子報)