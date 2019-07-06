匯集全國藝術創作及台中市學生競賽得獎作品，共計194件，即日起在太平區屯區藝文中心登場，6日舉行開幕頒獎典禮，藝術家與青年學子齊聚一堂，百花齊放的藝術交流盛會，場面溫馨，在暑假期間，提供親子看展好去處。

台灣國際藝術協會與台中市美術沙龍學會，今年舉行徵件競賽，共125件作品獲獎；台灣國際藝術協會這次共有105件作品，於展覽室B展出，至7月21日止；台中市美術沙龍學會有89件作品，於展覽室A展出，至7月28日止。

今年台灣國際藝術協會，全國性徵件展包括，油畫、水彩、水墨共3類，油畫類首獎第1名邵文鳳「紅杏枝頭春意鬧」，水彩類首獎申學彥「絢麗＆寂靜」，水墨類首獎黃銀呈「伴」等作品。另台中市美術沙龍學會，學生美展徵件，高中組首獎：楊欣芸「煙的記憶」；國中組首獎為林昕霈「花貓的日常」。

參與頒獎典禮的台中市文化局長張大春表示，台灣國際藝術協會、對國內外藝術創作者，辦理徵件美展，刺激全國藝術創作，深獲各界好評；美術沙龍學會的學生徵件比賽，也展現學子的藝術潛力。

(中時 )