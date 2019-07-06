新北市石碇區蚯蚓坑附近水域於今年5月27日公告為禁止水域遊憩活動區域。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區蚯蚓坑附近水域於今年5月27日公告為禁止水域遊憩活動區域。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區蚯蚓坑附近水域於今年5月27日公告為禁止水域遊憩活動區域。（葉書宏翻攝）

30歲柯姓男子與25歲黃姓女友今（6日）下午前往新北市石碇區蚯蚓坑旁峰橋一帶戲水，2人不慎溺水喊救命，消防局立即派員前往搶救，所幸2人救起後意識清醒、無外傷，由於蚯蚓坑今年5月已公告禁止水域遊憩活動區域，將依違反發展觀光條例第60條規定，將由主管機關開單舉發，開罰1至5萬元。

據悉，新北市石碇區蚯蚓坑附近水域於今年5月27日公告為禁止水域遊憩活動區域。消防局於下午3時許獲報，蚯蚓坑有一對情侶溺水，連忙派員前往搶救，所幸情侶兩人救起後無生命危險。

柯男向警消表示，騎機車載黃姓女友前來戲水，當時不慎滑倒，因牽著女友才會拉著女友一起被水沖走。柯男已就業、黃女目前就讀北部某大學碩士班。兩人被救起後拒絕送醫，由於現場立有禁止戲水告示牌，將2人帶往派出所製作筆錄並依觀光旅遊局條例開單告發。

消防局呼籲，蚯蚓坑屬於狹縫型峽谷地形，為特殊的狹長型溪流，過去曾發生多次溺水意外，違規游泳溺水意外情侶幸運獲救，民眾戲水前務必應先注意相關公告標示，戲水地點應選擇有救生人員管理之場域，不要落單。

倘遇有天候及水域環境變化時，應立即上岸停止一切水域遊憩活動，市府已結合相關單位共同組成水安聯合巡查小組，對於違反規定又不聽勸導的民眾，將依發展觀光條例開單舉發，民眾為維護自身安全，切勿以身試法，市府將持續捍衛保障民眾戲水安全。

(中時 )